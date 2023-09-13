مبادرة المشروعات الخضراء: اختيار أفضل 18 مشروعا ذكيا لتمثيلنا بـ "كوب 28"

أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة تلقت أكثر من 5700 مشروع.

وقال “بدر”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" هناك لجان في مختلف محافظات الجمهورية لتلقي وتقييم المشروعات الخضراء ".

وأضاف "مختلف المحافات سوف تعلن المشورعات الخضراء الفائزة في كل محاظفة؛ وفقا لمحددات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء".

وتابع هشام بدر :" سوف يتم تجميع كافة المشروعات الفائزة في مختلف المحافظات، ويتم تنقية هذه المشروعات لاختيار أفضل 18 مشروع ذكي أخضر لتمثيلنا في مؤتمر كوب 28 في الإمارات ".

وأكمل هشام بدر :" هذه المشاريع سوف تعرض الفرص الاستثمارية في كوب 28، وهذه المشروعات تقدم حلول للعديد من من التحديات البيئية".