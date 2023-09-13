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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تلتقي مع السيدات المتقدمات ضمن المشروعات الخضراء الذكية

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

 

التقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  مع المتقدمات عن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة والتى تُعد من أحد الفئات الستة التى تستهدفها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة اللجنة التنفيذية المُنغقدة اليوم بحضور ممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المجلس القومى للمرأة...

حيث ناقشت " الدكتورة منال عوض " المشروعات المقدمة ومدى توافر المعايير الخاصة بالمبادرة وبالأخص المكونين الأخضر والذكى،  وذلك تمهيدًا لتأهيل المشروعات التى تتوافق مع هذه الاشتراطات..

فيما ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية تم فتح باب التقديم بها خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجارى على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتتضمن ستة فئات تشمل " المشروعات الكبيرة،  المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة ، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح،  وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة"

هذا وقد صرحت " الدكتورة منال عوض " مجددًا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى، لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيقًا للرؤية التنموية مصر ٢٠٣٠..

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