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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء المناطق المنكوبة.. نداء عاجل من المركز الليبي لمكافحة الأمراض للمواطنين

ليبيا
ليبيا

دعا مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض، حيدر السايح، اليوم الأربعاء، المواطنين الليبيين للابتعاد عن مواقع المقابر الجماعية.

وحسب وسائل إعلام ليبية، طالب السايح، بضرورة إخلاء المناطق المنكوبة شرق ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، أنه سيبدأ حملة تطعيمات في المناطق المنكوبة بالفيضانات التي ضربت البلاد في الأيام الماضية.

ونفى المركز في تصريحات لقناة “العربية”، رصد انتشار أي أمراض نتيجة الجثث الموجودة بالشوارع الليبية المختلفة الناتجة عن الإعصار دانيال المدمر.

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حقيقة انتشار الأمراض في ليبيا بسبب كثرة الجثث

وشدد على استعداده التام لمنع أي تلوث بيئي نتيجة الكارثة الحالية؛ موضحا أن عدة جهات تقوم بدفن ضحايا الفيضانات.

ليبيا المركز الليبي لمكافحة الأمراض

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