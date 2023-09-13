حقيقة انتشار الأمراض في ليبيا بسبب كثرة الجثث

أعلن مركز مكافحة الأمراض الليبي انه سيبدأ حملة تطعيمات في المناطق المنكوبة بالفيضانات التي ضربت البلاد في الأيام الماضية.

ونفى المركز الليبي في تصريحات لقناة العربية رصد انتشار أي أمراض نتيجة الجثث الموجودة بالشوارع الليبية المختلفة الناتجة عن الإعصار دانيال المدمر.

وشدد مركز مكافحة الأمراض الليبي على استعداده التام لمنع أي تلوث بيئي نتيجة الكارثة الحالية؛ مبينا أن عدة جهات تقوم بدفن ضحايا الفيضانات.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض الليبي ان عدد ضحايا الفيضانات يرتفع كل دقيقة.

وكان مستشار رئيس البرلمان الليبي صرح في وقت سابق بأن التقارير تشير إلى تجاوز عدد قتلى الفيضانات 6000 شخص.