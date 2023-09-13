ليبيا: الوضع في مدينة سوسة كارثي.. وقرابة ألف منزل "مردوم بالتراب"

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، نقلا عن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، بأن الوضع في مدينة سوسة "كارثي”.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أن “هناك أكثر من ألف منزل "مردوم بالتراب" في سوسة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت السلطات الليبية بأن أعداد مصابي الفيضانات بلغت أكثر من 7000 شخص.

كان قد أفاد مسؤول ليبي، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح جميع موانئ النفط بشرق ليبيا، وذلك بعد إغلاقها في 9 سبتمبر بسبب العاصفة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية اليوم، إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا أعيد فتحها بعد إغلاقها يوم السبت في أعقاب عاصفة قوية اجتاحت البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.