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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ليبيا والمغرب.. دور مصر الطبيعي تجاه الأشقاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحرص مصر على تقديم الدعم لأشقائها في الدول العربية، سواء في أوقات الأزمات أو في أوقات الرخاء، وتأتي المساعدات المصرية في إطار حرصها على تعزيز العلاقات العربية، ودعم أمن واستقرار المنطقة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا والمغرب، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعبين الشقيقين في مواجهة الكوارث الطبيعية التي ضربتهما مؤخراً.

شعب واحد

تعتبر ليبيا العمق الاستراتيجي لمصر من جهة الغرب إضافة إلى امتداد قبائل مرسى مطروح مثل (قبائل أولاد علي) في ليبيا وهو ما يجعل منهما شعب واحد. 

تضمنت المساعدات المصرية التي أرسلتها إلى ليبيا، كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، أما المساعدات التي أرسلتها مصر إلى المغرب، فتضمنت كميات من الغذاء والمياه والملابس والمستلزمات الأساسية.

تأتي المساعدات الإنسانية المصرية في وقت حرج يمر به الشعبان الشقيقان في ليبيا والمغرب، وتسببت الكوارث الطبيعية التي ضربتهما في أضرار جسيمة وخسائر بشرية كبيرة، وتساهم هذه المساعدات الإنسانية في تخفيف معاناة الشعبين الشقيقين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بما يساعدهم على تجاوز هذه المحنة.

كما تأتي هذه المساعدات الإنسانية ضمن جهود مصر المستمرة في دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب، التي تشمل تقديم الدعم اللوجستي والعسكري والتدريبي.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، كما وجه  الرئيس بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، أيضا وجه الرئيس السيسي أيضا بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم.
 

أيضا وجه الرئيس السيسي القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لـ القوات المسلحة، شهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قادة القوات المسلحة، ووجه بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأشقاء بالمغرب وليبيا، وقال إن حجم الضرر الناتج عن الكوارث الإنسانية في ليبيا والمغرب كبير جدا ويتطلب أن نتضامن مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة.

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الرئيس السيسي يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني للتخفيف على أهالي ليبيا

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لعدم تحميل الأشقاء بليبيا أي أعباء .. السيسي يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني

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‏الرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. دعم إنساني وفرق إنقاذ من مصر إلى ليبيا

فيما أشاد العديد من الخبراء بجهود مصر في إرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا والمغرب، مؤكدين أنها تعكس روح التضامن والتكافل العربي، وأن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في وقت حرج يمر به الشعبان الشقيقان، وتساهم في تخفيف معاناتهم، وتؤكد التزام مصر بدعم أمن واستقرار دول الجوار، وتعزيز العلاقات الثنائية معها.

كما أشاد مواطنون مصريون بجهود مصر في إرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا والمغرب، مؤكدين أنها تعكس روح الإنسانية والتضامن.
 

مصر الدول العربية ليبيا المغرب السيسي

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