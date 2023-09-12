تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. دعم إنساني وفرق إنقاذ من مصر إلى ليبيا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. قامت القوات المسلحة المصرية بإرسال 3 طائرات نقل عسكرية إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية .

وأقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان.

وتشمل المساعدات أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر ، وذلك للمساهمة فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية .

ويذكر أن الرئيس السيسي قدم التعازي للأشقاء في ليبيا والمغرب في ضحايا الزلزال والإعصار .

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر للأشقاء في ليبيا والمغرب لمواجهة تداعيات الكارثة .