تنفيذا لتوجيهات السيسي .. لحظة وصول المساعدات المصرية إلي ليبيا |فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقطع فيديو للحظة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الليبي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي أكد الوقوف بجانب الشعب الليبي ومساندته في الحادث الأليم الذي ضرب ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وصول المساعدات الإنسانية المصرية إلى ليبيا

وقالت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن مساعدات الإغاثة بدأت في الوصول إلى الأراضي الليبية من قبل القوات المسلحة المصرية، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي، بعد ما حدث في ليبيا ومدينة درنة.

وتابعت عزة مصطفى: "ربنا يصبر الشعب الليبي، ويقدره الفترة اللي جاية، على الحادث الأليم الذي كان صعبا بشكل كبير جدا على الجميع.

وعرضت عزة مصطفى، مشاهد من وصول المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الدولة المصرية إلى ليبيا، فور وصولها إلى الأراضي الليبية.