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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يوجه الشكر للزمالك بعد حصول سموحة على مستحقاته

صدى البلد

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجاة سارة بشأن مستحقات النادي لدى الزمالك .

و كتب فرج عامر : شكرا، سموحة  حصل علي مستحقاته المالية لدي نادي الزمالك.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي عن صرف جزء كبير من مستحقات جميع اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل سفر الفريق إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادا لخوض لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ونجحت اللجنة الثلاثية في توفير مستحقات الفريق وصرفها لجميع اللاعبين قبل السفر لتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز والعودة من تنزانيا باول انتصار في البطولة الأفريقية.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أعلن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

 

تصريحات فرج عامر زمالك مستحقات الزمالك

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