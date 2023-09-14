لميس مكي : المواطن في القرى لمس الفارق في جودة الحياة الكريمة بعد المبادرة

قالت الدكتورة لميس مكي، نائب رئيس القطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف تطوير المواطن، وليس الحجر فقط، متابعة "حياة كريمة" كانت حلم والآن تحول إلى واقع.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الريف كان يعاني لسنوات طويلة، كما أنه كان مهمشا بشكل كبير، ولذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القرى الأكثر احتياجا، اجمعت كل الوزارات من أجل تحديد القرى الأكثر فقرا، وتم تقسيم مراحل التطوير إلى 3 مراحل.

وشددت على أن المواطن في القرى التي شملها التطوير لمس مردود هذا التطوير، وكان شريكا فيه، ومن هنا نراهن أن هذا المواطن هو أول من سيدافع عن هذه المكتسبات وسيحافظ عليها، لأنه لمس الفارق في جودة الحياة قبل وبعد التطوير.



وأكملت التطوير في المرحلة الأولى شمل 51 مركز من إجمالي 20 محافظة على مستوى الجمهورية، متابعة: "بدأنا من الصفر، حيث الصرف الصحي والمياه والكهرباء والإنترنت".

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