مدير إدارة التعليم بحياة كريمة : المرحلة الأولى شهدت بناء 1500 مدرسة جديدة

أكدت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، أن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" شهدت بناء 1500 مدرسة جديدة، وتم توفير 15 ألف فصل، وهناك توسعات لمدارس كانت قائمة، ومدارس دخلت للصيانة، والتطوير شمل الآثاث والأفنية التي أصبحت مُنجلة وليست رميلة، ووجدنا أن المُنجلة تجذب الطالب بشكل أكبر.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن الإنسان المصري حريص على تعليم ابنه، حتى لو كان هناك مشاكل بالمرافق، لكن الأهالي كانت تهتم أولا بتطوير المدارس.



وتابعت :" المواطن في الريف من أولوياته تعليم الأولاد بشكل جيد، مشيرا إلى أن الأهالي تبرعوا بأراضي كثيرة جدا من أجل تقديمها لـ"حياة كريمة" من أجل بناء مدارس عليها".



وأكدت أن وجه المدارس تغير في قرى حياة كريمة، والمُعلمين شاركوا معنا في رصد احتياجات المدارس، لأنهم يعرفون المشاكل التي تواجه المدارس بشكل كبير.