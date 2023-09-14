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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو يبكي القلوب..أب
فيديو يبكي القلوب..أب ليبي يشهد انتشال جثة ابنه بعد العاصفة

وثق مقطع فيديو لحظات تدمي القلوب لأب ليبي يشهد لحظات انتشال جثة ابنه من تحت أنقاض مدينة درنة جراء العاصفة دانيال التي أودت بحياة الآلاف الضحايا ودمرت الكثير من المناطق في ليبيا

أظهر مقطع الفيديو الذي شاركته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الخميس، رجال الإنقاذ يحملون جثة الابن ويحاولون تهدئة الأب الذي يصرخ من أعماق قلبه: “لا تحملوه، اتركوه وأنا ساحمله”. 

وبدأ رجال إنقاذ جمعية الهلال الأحمر في محاولة تهدئة الأب: “الله يقويك، ربي يصبرك، لا إله إلا الله”. 

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن الفيضانات المدمرة جرفت أحياء بأكملها في ليبيا، حيث تأكد وفاة 5300 شخص، كما وصل عدد الضحايا في درنة وحدها إلى 5100 شخص.

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وكشفت التقارير أنه ما زال ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما يعتقد أن معظمهم قد جرفتهم الأمواج "التي تشبه التسونامي" إلى البحر.

يذكر أنه تم وضع جثث على المتوفين في الشوارع ليتمكن الناس من التعرف على أقاربهم قبل دفنهم.

وغرقت المدينة، التي يسكنها حوالي 100 ألف شخص، مساء الأحد، بعد انهيار السدود القريبة وفاض النهر على ضفتيه في أعقاب العاصفة دانيال.

وقال سكان إنهم سمعوا انفجارات مدوية عندما انهيار السدين و تدفق سيل من المياه.

 

 

 

 

 

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