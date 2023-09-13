فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو يدعي ظهور شكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال التي تجاوز عدد ضحايا مدينة درنة وحدها بسبب الإعصار 5300 قتيل كما أن هناك آلاف المفقودين من جراء الكارثة.

العاصفة دانيال

علق اثنان من ناشري مقطع الفيديو عليه قائلين: “توثيق ظهور شكل غريب في سماء ليبيا قبل وقوع العاصفه دانيال: وش تفسيركم؟”، “هل ما يحدث في العالم في السنوات الأخيرة شي طبيعي..!، زلزال تركيا الكل تكلم قبل الزلزال كان هناك إشعاع قوي جدا، وزلزال سوريا أيضا الكل تكلم عن الضوء الذي شاهده الناس قبل حدوث الزلزال، والآن هذا قبل كارثة ليبيا”.

وتابيت ردود الأفعال حول مقطع الفيديو الغريب بين مصدق لما يظهره ومشكك في مصداقيته، فكانت من بين التعليقات عليه: “والله كل شيء بقا متوقع بهاي الأيام”، “من جدكم تصدقون هذه الأشياء!”.

https://x.com/Mooh32a/status/1701838247410676112?s=20

https://x.com/saad_alshalanq8/status/1701738584397554163?s=20

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا