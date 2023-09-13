“دانيال” يعصف بشباب “الشريف”| دموع في بيوت بني سويف بعد فقدان 74 في ليبيا.. تفاصيل مأساوية

العاصفة دانيال.. سيطرت مشاعر الحزن والآلام علي كافة المصريين، عقب تلقي أخبار عن وفاة مصريين مقيمين في ليبيا، والذين لقوا مصرعهم بسبب إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية يوم الأحد الماضي.

ونقلت جثامين الضحايا المصريين إلي مشرحة طبرق بليبيا، وتم تغسيلهم وترحيلهم إلي مصر، ليصل عدد الجثامين المصرية 145 جثمانًا، وذلك حسبما اعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في مدينة طبرق الليبية.

أسماء ضحايا عاصفة دانيال بليبيا

وأعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في مدينة طبرق الليبية، عن أسماء المصريين ضحايا كارثة عاصفة دانيال في مدينة درنة، وتضمنت الأسماء علي 84 اسمًا من المصريين الذين لقوا مصرعهم جراء عاصفة دانيال بليبيا.

وذكرت مصادر أنه تم التعرف علي 84 من الجثامين المصريين وذلك من أصل 145 جثمانًا تم وصولهم، واغلب من تم التعرف عليه من قرية واحدة وهي قرية الشريف ببني سويف.

أسماء المصريين ضحايا العاصفة دانيال

أسماء المصريين ضحايا العاصفة دانيال

مصري في ليبيا يكشف كواليس إعصار دانيال

ونشرت إحدي الصفحات بمحافظة بني سويف، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لشاب مصري يدعي أحمد، في ليبيا، عقب إصابته أثر العاصفة دانيال.

وكشف أحمد في الفيديو، عن كواليس إعصار دانيال في مدينة درنة، وقال أنه في الساعة الواحدة منتصف الليل كان يوجد أمطار فقط، ولكن عند الساعة 2 ونصف بمنتصف الليل بدأ الإعصار.

الشاب المصري من ليبيا

مصري في ليبيا: كنت اسكن مع 107 شاب مصري وتوفوا جميعا

وعقب أحمد: “لما بدأ الإعصار حصل سيول وفيضانات كبيرة، وبدات السيارات في الانقلاب وكانت حاجة استغفر الله العظيم يارب ربنا يرحمنا”.

وأشار أحمد أنه من أهالي محافظة بني سويف، وكان يسكن مع 107 شابًا من مصر، ولقوا مصرعهم جميعًا بسبب العاصفة دانيال، وكان يوجد منهم البعض متزوج ولكنه ليس متزوج.

قرية الشريف تفقد 74 شخصا بليبيا

وفقدت قرية الشريف التابعة لمركز ليبيا جنوب محافظة بني سويف، 74 شابًا من أبناء القرية في حادث إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية، والذين كانوا يعملون في دولة ليبيا بمدينة درنة.

وسيطرت مشاعر الحزن والبكاء علي قرية الشريف بمحافظة بني سويف، وارتدت نساء القرية الملابس السوداء وبدأت أصوات القرآن الكريم تخرج من كل منزل وما من بيت إلا وتسوده حالة من الحزن الشديد.

استقبال أهالي قرية الشريف لجثامين ذويهم

استلام أهالي قرية الشريف جثامين ذويهم

وفي الصباح الباكر من اليوم، استلم أهالي قرية الشريف جثامين ذويهم، قادمين من ليبيا عقب لقاء مصرعهم جراء عاصفة دانيال بمدينة درنة بليبيا.

استقبال أهالي قرية الشريف لجثامين ذويهم

وسيطرت مشاعر البكاء والصريخ علي أهالي قرية الشريف من الرجال والنساء، عقب وصول سيارات الإسعاف التي تحمل جثامين ذويهم.

استقبال أهالي قرية الشريف لجثامين ذويهم

استقبال أهالي قرية الشريف لجثامين ذويهم

ضحايا دانيال أشقاء من عائلة واحدة

وجاء ضمن ضحايا الحادث وجود عدد من الأشقاء من عائلة واحدة في أكثر من أسرة من أهالي قرية الشريف، ومنهم: أحمد رجب عبد الفتاح، ومحمود رجب، وعبد الرحمن رجب.

وثلاث أشقاء أخرين وهم: محمود شعراوي، ورشاد شعراوي، ومحمد شعراوي، وشقيقين آخرين هما: محمود فكري قرني، و متوكل فكري قرني، فضلًا عن حمدي جمال حنفي وشقيقه سعيد.

استقبال أهالي قرية الشريف لجثامين ذويهم

وداعا شباب الشريف.. إلي جنات النعيم

وتداولت بعض صفحات محافظة بني سويف، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورًا لضحايا ابنائها، عقب وفاتهم في ليبيا بسبب العاصفة دانيال.

ونعي رواد السوشيال ميديا ضحايا عاصفة دانيال، من المصريين، بكلمات مؤثرة وحزينة، وكتبوا: “وداعا شباب الشريف إلي جنات النعيم”.

أبناء بني سويف من ضحايا عاصفة دانيال

أبناء بني سويف من ضحايا عاصفة دانيال

أبناء بني سويف من ضحايا عاصفة دانيال

أبناء بني سويف من ضحايا عاصفة دانيال

أبناء بني سويف من ضحايا عاصفة دانيال

أبناء بني سويف من ضحايا عاصفة دانيال

بيان الخارجية بشأن ضحايا المصريين بليبيا

وقد أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال، الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها يوم الإثنين، أنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي، والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وإذ تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.