عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضوء أبيض ظهر في السماء قبل زلزالي المغرب وتركيا .. تفاصيل

ضو ينير السماء قبل
ضو ينير السماء قبل وقوع الزلازل

ظهر في سماء المغرب قبل وقوع الزلزال المدمر بقوة تصل إلى 7 درجات، ضوء أبيض في السماء ليلا، ماهي طبيعة الضوء الأبيض الذي يظهر في السماء بالتزامن مع حدوث زلزال كبير.

ما زالت طبيعة هذا الضوء غير مفهومة، ولكن هناك العديد من التفسيرات المحتملة التي لم يتم اثبات أيا منها حتى الآن.

من بين الاحتمالات لظهور هذا الضوء هو حركة الصخور في القشرة الأرضية، بينما تحتك الصخور ببعضها البعض فإنها يمكن أن تولد شحنة كهربائية والتي يمكن ان تؤين الهواء يكون لها تأثير ضوئي.

txt

سائحة بريطانية تحكي لحظات مرعبة لـ زلزال المغرب

txt

رئيس البحوث الفلكية: زلزال المغرب لم يؤثر علينا لهذه الأسباب ... والشخص الهولندي دجال وليس عالم وتاريخه ملئ بالتوقعات غير الصحيحة

ما العلاقة بين ضوء السماء والزلازل

أما الاحتمال الآخر هو أن ظهور هذا الضوء يرجع إلى احتكاك بخار الماء في الهواء، عندما تهتز الأرض يمكن أن تحدث اهتزازات تتسبب في احتكاك بخار الماء ببعضه.

من الناحية العلمية، لا يزال هناك الكثير من الأبحاث والدراسات التي تحتاج إلى إجرائها لفهم طبيعة الضوء الأبيض المرتبط بالزلازل بشكل دقيق. يعد التوقع والتحليل الدقيق لهذه الظاهرة تحديًا بالنسبة للعلماء.

تحدث ظاهرة الضوء الأبيض المرتبطة بالزلازل بشكل نادر وليس لها تكرار محدد أو توقيت محدد. قد يتم رصدها خلال زلازل كبيرة فقط وليس في جميع الزلازل.

على الرغم من أن هناك بعض الافتراضات حول أسباب ظهور هذا الضوء، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الغموض المحيط بها. يتطلب فهمها بشكل أفضل ومنطقي القيام بالمزيد من الدراسات العلمية وجمع المزيد من البيانات والمراقبات خلال حدوث الزلازل.

يجب على الجمهور أن يتذكر أن الضوء الأبيض المرتبط بالزلازل هو ظاهرة طبيعية وليست مؤشرًا قويًا على وقوع زلزال قادم.

على الرغم من أن ظاهرة الضوء الأبيض المرتبطة بالزلازل لا تزال غامضة، إلا أنها تشكل جزءًا من الاهتمام العلمي وتحفِّز الباحثين على دراسة وفهم العوامل التي تؤدي إلى حدوثها.

اهتزازات الدراسات العلمية الزلزال المدمر القشرة الأرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

11 ألف جنيه| هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد لأول مرة في مصر

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

عاجل| السبب الحقيقي وراء رحيل طبيب الأهلي.. تغيير جديد في جهاز الفريق.. وهذا البديل

ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم.. أسطورة خالدة في تاريخ الرياضة

أهلاوي ولا زملكاوي.. عمر مرموش يكشف انتماءه | وأصعب لحظة في مسيرته

تعميق الصناعة وتمكين القطاع الخاص.. مدبولي يجتمع باللجنة الوزارية لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار

أرجوكم أعيدوا النظر.. أحمد مجاهد يهاجم اتحاد الكرة بسبب الحكام

فيتوريا غاضب جدًا .. شوبير يتساءل عن سبب استبعاد نجم المنتخب لأسباب فنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

فيديو

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ