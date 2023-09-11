ضوء أبيض ظهر في السماء قبل زلزالي المغرب وتركيا .. تفاصيل

ظهر في سماء المغرب قبل وقوع الزلزال المدمر بقوة تصل إلى 7 درجات، ضوء أبيض في السماء ليلا، ماهي طبيعة الضوء الأبيض الذي يظهر في السماء بالتزامن مع حدوث زلزال كبير.

ما زالت طبيعة هذا الضوء غير مفهومة، ولكن هناك العديد من التفسيرات المحتملة التي لم يتم اثبات أيا منها حتى الآن.

من بين الاحتمالات لظهور هذا الضوء هو حركة الصخور في القشرة الأرضية، بينما تحتك الصخور ببعضها البعض فإنها يمكن أن تولد شحنة كهربائية والتي يمكن ان تؤين الهواء يكون لها تأثير ضوئي.

ما العلاقة بين ضوء السماء والزلازل

أما الاحتمال الآخر هو أن ظهور هذا الضوء يرجع إلى احتكاك بخار الماء في الهواء، عندما تهتز الأرض يمكن أن تحدث اهتزازات تتسبب في احتكاك بخار الماء ببعضه.

من الناحية العلمية، لا يزال هناك الكثير من الأبحاث والدراسات التي تحتاج إلى إجرائها لفهم طبيعة الضوء الأبيض المرتبط بالزلازل بشكل دقيق. يعد التوقع والتحليل الدقيق لهذه الظاهرة تحديًا بالنسبة للعلماء.

تحدث ظاهرة الضوء الأبيض المرتبطة بالزلازل بشكل نادر وليس لها تكرار محدد أو توقيت محدد. قد يتم رصدها خلال زلازل كبيرة فقط وليس في جميع الزلازل.

على الرغم من أن هناك بعض الافتراضات حول أسباب ظهور هذا الضوء، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الغموض المحيط بها. يتطلب فهمها بشكل أفضل ومنطقي القيام بالمزيد من الدراسات العلمية وجمع المزيد من البيانات والمراقبات خلال حدوث الزلازل.

يجب على الجمهور أن يتذكر أن الضوء الأبيض المرتبط بالزلازل هو ظاهرة طبيعية وليست مؤشرًا قويًا على وقوع زلزال قادم.

على الرغم من أن ظاهرة الضوء الأبيض المرتبطة بالزلازل لا تزال غامضة، إلا أنها تشكل جزءًا من الاهتمام العلمي وتحفِّز الباحثين على دراسة وفهم العوامل التي تؤدي إلى حدوثها.