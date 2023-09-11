عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سائحة بريطانية تحكي لحظات مرعبة لـ زلزال المغرب

صدى البلد

كشف سياح بريطانيون اللحظة المرعبة التي ضرب فيها الزلزال فنادقهم في مراكش.

 

وكانت هيلين موريس، التي تقيم في فندق TUI BLUE Riu Tikida Garden، تحاول النوم عندما بدأ الاهتزاز.

txt

وباء جديد ينتشر في العالم أساسه الخنازير.. العلماء يحذرون

txt

في هذه المدينة.. لاعبو كرة القدم يقضون عطلتهم السنوية

 

قالت: “بدأ كل شيء يهتز وكان الاهتزاز عالي جدًا، وكان من الصعب جمع أي أفكار متماسكة معًا بخلاف "البقاء على قيد الحياة".
 

وأضافت: "اختبأنا أولاً تحت المكتب خوفاً من انهيار المبنى"، وهرعت السائحة البريطانية ، إلى الخارج مع صديقتها إيمي بعد وقوع الزلزال.

 

وقالت لصحيفة إكسبريس: “عندما توقفت، ركضنا إلى الخارج وأمضينا الليل بأكمله جالسين ومستلقيين على الخرسانة والعشب خارجفندقنا. تم السماح لنا بالعودة حوالي الساعة 6.30 صباحًا هذا الصباح، لكن بشكل عام يبقى الناس في الخارج قدر الإمكان".

txt

لحظات صعبة.. رجل يخرج جثامين أبنائه الثلاثة من تحت أنقاض زلزال المغرب| فيديو

txt

إيلون ماسك يساعد روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.. ما القصة؟

 

وصلت هيلين في الأول من سبتمبر ومن المقرر أن تعود إلى ويلز يوم الاثنين, وأضافت: "لقد تعرض الفندق لبعض الأضرار، معظمها في أحد المطاعم، ثم ظهر عدد من الشقوق الهيكلية في جميع أنحاء الفندق".

 

أفاد التلفزيون الرسمي في البلاد نقلا عن وزارة الداخلية أن ما لا يقل عن 820 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر الذي هز المغرب خلال الليل.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب.. الأرصاد تكشف موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

المؤخر 300 ألف.. ريم طارق تبكي وتوجه رسالة للجماهير على الهواء

لا أرى سببا لتجاهل إعادة شراءه.. فرج عامر يعلق على موقف الأهلي مع هذا اللاعب

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

نبيل الحلفاوي يعلق على صفقة الأهلي موديست الفرنسي

موضوعات متعلقة

وباء جديد ينتشر في العالم أساسه الخنازير.. العلماء يحذرون

في هذه المدينة.. لاعبو كرة القدم يقضون عطلتهم السنوية

170 شخصًا بمهمة إنقاذ رجل الكهف|أصعب حالة وفاة لـ«مُستكشف» تحت الأرض.. ما حكايته؟

لحظات صعبة.. رجل يخرج جثامين أبنائه الثلاثة من تحت أنقاض زلزال المغرب| فيديو

إيلون ماسك يساعد روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.. ما القصة؟

الوريثة.. أول ظهور لـ ابنة زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

حمم حمراء تتساقط من السماء .. ما قصتها ؟| فيديو

اكتشاف مخلوق مرعب وجديد بـ قاع المحيط قبالة ألاسكا

ترشيحاتنا

مع اقترابه من مصر.. الإعصار دانيال يتسبب في غرق مناطق بليبيا| فيديو

سائحة بريطانية تحكي لحظات مرعبة لـ زلزال المغرب

معاشات الصحفيين تعقد الاحتفال الجماعي لمواليد سبتمبر.. الأربعاء

للطلاب الجدد.. خطوات حجز الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023

دعاء يغفر الذنوب كلها.. احرص على هذه الأعمال

تشتري مرسيدس GLE ولا BMW X4 موديلات 2023 .. مواصفات وأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

بالأصفر الفاقع.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها من لبنان

أوضة أنتيكة.. الفنان حسام داغر يعلن شرائه غرفة نوم سامية جمال

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ