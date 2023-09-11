سائحة بريطانية تحكي لحظات مرعبة لـ زلزال المغرب

كشف سياح بريطانيون اللحظة المرعبة التي ضرب فيها الزلزال فنادقهم في مراكش.

وكانت هيلين موريس، التي تقيم في فندق TUI BLUE Riu Tikida Garden، تحاول النوم عندما بدأ الاهتزاز.

قالت: “بدأ كل شيء يهتز وكان الاهتزاز عالي جدًا، وكان من الصعب جمع أي أفكار متماسكة معًا بخلاف "البقاء على قيد الحياة".



وأضافت: "اختبأنا أولاً تحت المكتب خوفاً من انهيار المبنى"، وهرعت السائحة البريطانية ، إلى الخارج مع صديقتها إيمي بعد وقوع الزلزال.

وقالت لصحيفة إكسبريس: “عندما توقفت، ركضنا إلى الخارج وأمضينا الليل بأكمله جالسين ومستلقيين على الخرسانة والعشب خارجفندقنا. تم السماح لنا بالعودة حوالي الساعة 6.30 صباحًا هذا الصباح، لكن بشكل عام يبقى الناس في الخارج قدر الإمكان".

وصلت هيلين في الأول من سبتمبر ومن المقرر أن تعود إلى ويلز يوم الاثنين, وأضافت: "لقد تعرض الفندق لبعض الأضرار، معظمها في أحد المطاعم، ثم ظهر عدد من الشقوق الهيكلية في جميع أنحاء الفندق".

أفاد التلفزيون الرسمي في البلاد نقلا عن وزارة الداخلية أن ما لا يقل عن 820 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر الذي هز المغرب خلال الليل.



