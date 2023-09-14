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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بالعريش

حملة تموين على المحلات
حملة تموين على المحلات بمدينة العريش

وجهت  أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ،   بشن حمله تموينية مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء وقسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن والجزارة ومستودعات البوتاجاز والدقيق بالعريش.

 

تأتي الحملة فى إطار متابعات مديرية تموين شمال سيناء لضبط الاسواق والسيطره على الاسعار ووصول الدعم لمستحقيه ، وتنفيذا لتعليمات  الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

 

20 محضرا:

 

وقد أسفرت جهود الحملة على مدي خلال يومين  عن تحرير عدد ٢٠ محضرا تتضمن عدم اعلان عن الأسعار  وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية وجارى  استمرار تنفيذ   الحملات التموينيه على مستوى مدن المحافظة.

 

 كما وجهت  أمانى رسلان،  بمتابعة معارض اهلا مدارس بدائرة المحافظة نظرا لاقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية نظرا لقرب العام الدراسي الجديد.

 

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