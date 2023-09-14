مجرة كاملة.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث اليوم مع عدم ظهور القمر بالسماء|تفاصيل

سيكون حزام درب التبانة ظاهرًا في السماء على مدار يومي الخميس والجمعة 14 و 15 سبتمبر، بالتزامن مع عدم ظهور القمر في السماء.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، كل نجم يمكن رؤيته بالعين المجردة في كل جزء من السماء يوجد ضمن مجرتنا، وعن حزام درب التبانة هو شريط براق وضبابي من النجوم بعرض حوالي 100.000 سنة ضوئية وبسماكه 1000 سنه ضوئية فقط.

ظهور حزام درب التبانة

ويمكن رؤية ذلك الحزام المرصع بالنجوم في كافة الوطن العربي خلال الفترة الحالية وعند النظر إليه فنحن ننظر جانبيًا إلى المستوى النحيل لمجرتنا درب التبانة.

ويذكر أن حزام درب التبانة لا يمكن رؤيته بالعين المجردة من داخل المدن لذلك يجب الابتعاد إلى مناطق مظلمة بشكل كافٍ لرؤيته دون الحاجة لاستخدام تجهيزات خاصة.

ويمكن الاستمتاع برؤي النجوم في وادي القمر في مدينة جدة والذي يبعد ساعة بالسيارة في بلدة عسفان ويفضل أن يكون الرصد في ليلة يكون القمر فيها غير موجود في السماء كما هو الحال الليلة او في الليالي المقبلة.

وسيكون الجزء الغني بالنجوم سيكون باتجاه الأفق الجنوبي باتجاه مجموعة نجوم العقرب وهذا هو الاتجاه نحو مركز المجرة.

بالإضافة إلى إمكانية رؤية محطة الفضاء الدولية وبعض الأقمار الصناعية وهي تعبر السماء أو رؤية بعض الشهب العابره وربما تتحطم أمامك كره نارية أو قد تعثر على حجر نيزكي قادم من عالم آخر.