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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين وكيم يبحثان إرسال رائد فضاء كوري شمالي إلى الفضاء

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية وبوتين

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ناقشا اليوم الأربعاء إمكانية إرسال رائد فضاء كوري شمالي إلى الفضاء.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، ففي حديثه بعد أن اختتم الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي المحادثات في قاعدة فوستوشني الفضائية في أقصى شرق روسيا، قال بيسكوف أيضًا إن وزيري خارجية البلدين سيجتمعان الشهر المقبل في كوريا الشمالية.

وأضاف بيسكوف أنه لا توجد خطط لزيارة بوتين بنفسه لبيونج يانج.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطارفوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية.

ومن جانبه، شكر كيم جونج أون بوتين على دعوته لزيارةروسيا "على الرغم من جدول أعماله المزدحم".

من جهته، هاجم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الغرب تعليقا على تكهنات إعلامية بشأن تبادل محتمل للأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، وفق ما ذكرت صحف روسية.

وقال لافروف، إن الغرب انتهك العديد من الالتزامات التعاقدية بإرسال أسلحة تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا، مشيرًا بذلك وفق مراقبين إلى ان من حق روسيا ان تفعل الشئ ذاته.

الكرملين بوتين كيم جونج أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفضاء

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