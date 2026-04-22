هيئة ضمان الجودة تعلن إطلاق السجل الوطني للمؤهلات المصرية

أعلن الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، إطلاق السجل الوطني للمؤهلات والتي تحتوي على كافة المؤهلات المصرية، إضافةً إلى المؤهلات المصغرة والمكملة للمؤهلات النمطية الموجودة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثامن " المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات" جسور عبر الحدود"، أنه تم إعادة صياغة معايير الجودة والإعتماد لتركز على الكيف وليس الكم

وأوضح رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، أنه جار إعادة صياغة معايير الجودة وال‘عتماد لأكاديميات التعليم العالي ومراجعة المعايير في أكثر من 25 قطاع بالتعليم العالي ، وجاري إعادة تدريب وتنشيط المراجعين ليكونوا على دراية كاملة بالمستجدات التي تم استحداثها فى معايير الاعتماد والجودة.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، أنه في المرحلة القادمة لا بديل عن الإعتماد والجودة، مشدداً على أن جاري أيضا تحديث الدورات التدريبية.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، تحت شعار "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات .. جسور عبر الحدود " ، وذلك بحضور الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمات جودة التعليم والاعتماد وعددا من خبراء التعليم في مصر .

وتستمر فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، على مدار يومي 22 و 23 ابريل 2026 ، في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر