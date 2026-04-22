قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
english EN
أخبار البلد

هيئة ضمان الجودة تعلن إطلاق السجل الوطني للمؤهلات المصرية

الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
ياسمين بدوي

أعلن الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، إطلاق السجل الوطني للمؤهلات والتي تحتوي على كافة المؤهلات المصرية، إضافةً إلى المؤهلات المصغرة والمكملة للمؤهلات النمطية الموجودة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثامن " المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات" جسور عبر الحدود"، أنه  تم إعادة صياغة معايير الجودة والإعتماد لتركز على الكيف وليس الكم

وأوضح رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ،  أنه جار إعادة صياغة معايير الجودة وال‘عتماد لأكاديميات التعليم العالي ومراجعة المعايير في أكثر من 25 قطاع بالتعليم العالي ، وجاري إعادة تدريب وتنشيط المراجعين ليكونوا على دراية كاملة بالمستجدات التي تم استحداثها فى معايير الاعتماد والجودة.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد  ، أنه في المرحلة القادمة لا بديل عن الإعتماد والجودة، مشدداً على أن جاري أيضا تحديث الدورات التدريبية.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  ، تحت شعار "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات .. جسور عبر الحدود " ، وذلك بحضور الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمات جودة التعليم والاعتماد وعددا من خبراء التعليم في مصر .

وتستمر فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، على مدار يومي 22 و 23 ابريل 2026 ، في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر

رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جودة التعليم المؤهلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد