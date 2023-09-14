عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليورو يرتفع من أدنى مستوى في 3 أشهر قبل اجتماع المركزي الأوروبي

اليورو يرتفع من أدنى
اليورو يرتفع من أدنى مستوى في 3 أشهر قبل اجتماع المركزي

ابتعد اليورو عن أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر أمام الدولار، اليوم الخميس، مع تحول الاهتمام إلى الاجتماع الوشيك للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، بعد أن فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير توقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع الين من أدنى مستوياته في عشرة أشهر تقريبًا، إذ قلص انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل الدعم للعملة الأمريكية.

وارتفع الدولار الأسترالي ثم تراجع ثم ارتفع مرة أخرى إذ يجد المتداولون صعوبة في تحديد ما تعنيه بيانات سوق العمل بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.16% إلى 104.56 بحلول منتصف اليوم في المعاملات الآسيوية.

كما صعد اليورو 0.21 % إلى 1.07515 دولار مواصلًا ارتفاعه من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.0686 دولار.

وانخفض الدولار 0.22% إلى 147.105 ين متراجعًا عن أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 147.875.

وهبطت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.3 نقطة أساس أخرى إلى نحو 4.235% في معاملات اليوم الخميس.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022.

ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي، الذي يشكل مصدر قلق أكبر للاحتياطي الاتحادي لأنه يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بلغ معدله 4.3% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 4.7% في الشهر السابق.

وارتفع الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.54% إلى أعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر عند 0.64545 دولار، بعد أن أظهرت الأرقام أن الاقتصاد أضاف 64900 وظيفة في أغسطس.

اليورو الدولار سعر الفائدة اسعار الفائدة وزارة العمل الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

ترشيحاتنا

الاحتلال يزعم إحباط وصول مواد مخصصة للصواريخ إلى غزة

ليبيا تعلن إمكانية دخول السفن لـ ميناء درنة لتوصيل المساعدات

جلسة مغلقة.. الحوار الوطني يناقش اليوم قانون الأحزاب والتحالفات والمدمج

بـ11 طائرة مسيرة.. أوكرانيا تعلن تدمير نظام دفاع جوي روسي في القرم

عينات الحمض النووي للتعرف على الضحايا.. الصحة الليبية: إنقاذ 510 أشخاص في درنة

تحرير 2772 مخالفة عدم تركيب الملصق ورفع 74 سيارة ودراجة نارية متروكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ