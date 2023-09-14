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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة سور بالدبش على أرض زراعية على مساحة ١٠ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية ببنى حسن حملة لإزالة حالة تعدي على مساحة ٢٠٠ متر بعزبة الطوبجي التابعة للوحدة المحلية ببنى حسن ، وكذلك غرفة من الطوب اللبن بنفس العزبة على مساحة ٢٠ متر خارج الحيز العمراني و تمت الإزالة في المهد علي نفقة المخالف.

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هذا وقد ازالت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بقرية صبيح شدة خشبية مقامه تمهيداً لصب سقف منزل مخالف على مساحة 92 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة وفك جمالون حديد أقيم بالمخالفة على الارض الزراعية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتمت الإزالة الفورية وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك بإزالة في المهد لسور بالطوب الدبش علي مساحة ٢٠ م بأبو عزباوي التابعة للملاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، ازالت الأجهزة التنفيذية فى المهد سور بالدبش على مساحة 60 متر بناحية العفيفي التابعة للملاك.

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