بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية بالمجان بقرية بنى صالح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس و ذلك بحضور مديري إدارات "رعاية الحيوان – الإرشاد" بالمديرية ومدير إدارة بلبيس البيطرية و عدد من الأطباء بالإدارة وعدد كبير من قيادات البلدة وكبار المربين و ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لحياة كريمة المرحلة الثانية و تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

و أشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص و علاج ( ١١٨ ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و (١٧٤) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و (٣) رأس جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (١٧٦) رأس ماشـية و ( ٢١٥ ) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٤١٤) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ( ٥٢٨ ) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج (١٠٥٠ ) طائر وترقيم وتسجيل (٧٠) حيوان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية مع عدد من قيادات البلدة لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.