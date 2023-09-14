بني سويف: إزالة 80 تعد على الأراضي وأملاك الدولة بالقرى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي ،من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

حيث أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

حيث تم " أمس"إزالة 80 حالة، تضمنت 8 حالات تعد بمركز بني سويف ، 33 حالة تعد بمركز ناصر ، 10 حالات تعد بمركز الواسطى ، 8 حالات تعد بمركز سمسطا ، 13 حالة تعد بمركز ببا ، 5 حالات بمركز إهناسيا و 3حالات بالفشن، فيما تم التحفظ على 12طن أسمنت، و7خلاطات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

كما أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ ،بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.