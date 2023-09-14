محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في ضحايا إعصار ليبيا

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، واجب العزاء في وفاة عدد من أبناء المحافظة ، الذين استشهدوا أثناء عملهم في ليبيا جراء إعصار دانيال، حيث أقيم العزاء بسرادق المحافظة بقرية الشريف - مركز ببا

نقل محافظ بني سويف مواساة وعزاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الضحايا ، مؤكدا على توجيهات سيادته بتقديم كافة أوجه الدعم لذوي وأسر المتوفين من أبناء المحافظة في ليبيا.

وأكد المحافظ "خلال حواره مع أسر الضحايا " على أن المحافظة بكل أجهزتها المعنية معهم منذ الساعات الأولى من هذا الحادث الأليم الذي أفجع الجميع ، وأنه أصدر تكليفاته للتنفيذيين المعنيين بالتواجد المستمر لمتابعة المستجدات

وطمأن محافظ بني سويف الأهالي من ذوي الضحايا أنه كلف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتوفير أتوبيسات لنقل الأهالي وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخراج شهادات الوفاة لسرعة استيفاء الأرواق المطلوبة لصرف الإعانات الاستثنائية المقررة

كما أكد المحافظ استمرار التنسيق والتواصل الدائم مع الوزارات المعنية والجهات السيادية للاطمئنان على باقي المفقودين من أبناء المحافظة في ليبيا ، قائلا : لن يهدأ لنا بال حتى يتم العثور عليهم ووصولهم لأرض الوطن

وتجدر الإشارة أنه ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، تقرر صرف اعانة استثنائية من وزارة التضامن 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين و25 ألف جنيه لكل مصاب ، حيث كان قد تواصل محافظ بني سويف مع وزيرة التضامن في هذا الشأن ، ووجه مديرية التضامن بني سويف باستمرار الجهود لحين صرف الإعانة لذوي الضحايا

رافق المحافظ خلال العزاء : اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين