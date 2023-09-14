لقاء توعوي بمنتجع العائلات بالغردقة حول فوائد الاستشفاء بالرسم

أقام فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع نادي روتاري الغردقة، لقاء توعويًا تحت عنوان "الاستشفاء بالرسم"، وذلك في منتجع العائلات بمدينة الغردقة.

افتتح اللقاء الدكتورة نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة الأسبق وسكرتير فخري نادي روتاري الغردقة "إيليت"، حيث تحدثت عن أهمية دور المرأة في المجتمع وتأثيرها الإيجابي على السلام النفسي للأفراد والمجتمع ككل. وأكدت على أهمية الفنون وخاصة الرسم في تعزيز السلام النفسي وتحقيق التوازن النفسي والاستشفاء.

أدارت الدكتورة مروى حمدي، عضو فرع المجلس بمدينة الغردقة، فعاليات اللقاء وشددت على أهمية الاهتمام بصحة المرأة على الصعيدين الجسمي والنفسي. وقدمت نصائح حول أهمية ممارسة الرياضة وتبني عادات صحية لتعزيز السلام النفسي.

شارك الفنان شاذلي حلبي في اللقاء، حيث تحدث عن أهمية الفن والرسم في تحقيق التوازن النفسي للمرأة. وقام بتدريب السيدات على تقنيات الرسم باستخدام أقلام وألوان الخشب والمائية والأكريلك. وقد شجعهم على اختيار أفكار للرسم تعبر عن شخصياتهم الفردية وتعزز من تجربة الاستشفاء من خلال الرسم.

تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو توعية المرأة بأهمية الفن والرسم كوسيلة لتحسين السلام النفسي والاستشفاء.