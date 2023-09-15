عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض واضح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

الطقس
الطقس

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 15 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.
 

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويصاحبه ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

 

القاهرة 33 - 24
الإسكندرية 30 - 24
الإسماعيلية 35 - 24
الغردقة 35 -27
أسوان 38 - 27
سوهاج 35 - 24
المنيا 35 - 22

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اخبار التوك شو حالة الطقس الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

عمدا مع سبق الإصرار .. الأم المتهمة تشرح جريمتها والضحية ابنتها

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

مفاجأة غير سعيدة للمتهم بالتعدي علي الفنانة مني زكي

ترشيحاتنا

مباحثات السيسي مع وزيرة خارجية فرنسا ورئيس مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية تتصدر الصحف

حركة الكواكب والقمر سبب زلزال المغرب.. ما الحقيقة؟

الصين تعلن شراكة تعاونية استراتيجية مع زامبيا وكمبوديا.. تفاصيل

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

قادم من أوروبا| ما هو مرتفع العروض الوسطى؟.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

الجنيه الذهب يسجل انخفاضا ملحوظا.. تعرف على سعر الأعيرة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

نشرة المرأة و الصحة| مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير.. وهذا الداء يخرج من صدور الدجاج

رغم أنها أغلى أنواع الفواكه .. تحظرها الفنادق والمطارات لهذا السبب

فيديو

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

اﻟﻤﺰﻳﺪ