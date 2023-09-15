نهاد سمير: النادي الأهلي لا يمل من حصد البطولات

علقت الإعلامية نهاد سمير على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في بطولة السوبر الافريقي، قائلة: كل المصريين هيتجمعوا النهاردة ويشجعوا النادي الأهلي..أكبر أندية القارة الأفريقية.



وأضافت نهاد سمير، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، :"كلنا قلوبنا مع النادي الأهلي في مواجهته ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، متابعة: الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية.

وأكملت: المباراة ستكون صعبة ستعتمد على التفاصيل الصغير واستغلال الفرص، مشددة على أن النادي الأهلي لا يمل من حصد البطولات.