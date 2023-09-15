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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبحث عن السوبر الأفريقي التاسع في مواجهة اتحاد العاصمة.. الليلة

صدى البلد

يلتقي الفريق الكرة الأول في النادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي، والتي تقام اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة مساء.

 

ويبحث النادي الأهلي عن التتويج باللقب التاسع في مشواره بالبطولات الأفريقية، بقائمة تضم 3 لاعبين جدد، وهم رضا سليم، المنتقل من الجيش الملكي المغربي، وإمام عاشور، المنتقل من نادي ميتلاند الدنماركي، وأنتوني موديست، لاعب بورسيا دورتموند السابق، وهؤلاء اللاعبين انضموا حديثا خلال فترة الانتقالات الحالية إلى النادي الأهلي.

وتضم قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى يتواجد كل من:

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف.
في خط الدفاع:

رامي ربيعة، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم الدبيس.
خط الوسط:

مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رضا سليم، أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم:

صلاح محسن، محمود كهربا، أنتوني موديست، بيرسي تاو.

ويعتبر النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب 8 مرات، بينما خسر الأهلي السوبر الأفريقي، مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015، ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ 3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

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