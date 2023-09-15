مباراة السوبر الأفريقي.. مران بدني خفيف لاعبي الأهلي بفندق الإقامة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة الطائف؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي اليوم.

وقام اندرياس إندويا، مخطط الأحمال بوضع برنامج إعداد بدني مناسب للمباراة، بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

واختتم الفريق تدريباته أمس الخميس، بعدما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزا كبيرا وحماسا شديدا بين اللاعبين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.