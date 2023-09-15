لإتجارهما بالنقد الأجنبى .. سمسار العقارات وتاجر القماش في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سمسار عقارات مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" وعُثر بحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع مدخرات الأشخاص راغبى الدخول للبلاد للإقامة أو العلاج عن طريق إيداعات فى حسابه من خلال أحد التطبيقات بالعملة الأجنبية على أن يقوم بتسليمهم ما يوازى تلك العملات بالعملة المحلية داخل البلاد بالإضافة لقيامه بتلقى الأموال من التجار "الذين يحملون جنسية إحدى الدول" داخل البلاد بالعملة المحلية من راغبى إستيراد بعض السلع من الدولة المُشار إليها وإستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها بالخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين عقب حصوله على نسبته.

كما تم ضبط تاجر قماش مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بدائرة قسم شرطة المقطم، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" -هاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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