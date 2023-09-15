بورتو السويس يضم لاعب النصر القاهري

نجح مسئولو مجلس ادارة نادي بورتو السويس في التعاقد مع اللاعب احمد فوزي لاعب النصر القاهرى لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.



ووقع أحمد فوزى لنادي بورتو لمدة موسمين في حضور رحيم عمرو عبدالحق مدير الكرة ،ومسئولي مجلس الادارة والجهاز الادارى للفريق.

وجاءت صفقة أحمد فوزى بناء علي رغبة مسئولي مجلس ادارة نادي بورتو الذي يسعي لتدعيم صفوفه بلاعبين اصحاب خبرات من أجل المنافسة بالدورى.

ويلعب فوزي في مركز صانع الألعاب ويعد إضافة جيدة للفريق وسبق له اللعب في صفوف النصر القاهرى والصعود للدوري الممتاز كما لعب في صفوف مصر المقاصة وبتروجيت، بالدوري الممتاز.