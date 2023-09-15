انتصار جديد للقوات الصومالية ضد حركة الشباب الإرهابية في جوبالاند

تمكنت القوات الصومالية من طرد عناصر حركة الشباب الإرهابية من بعض المناطق في جوبالاند.

وذكرت وسائل إعلام صومالية، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 أن قوات كوماندوز الداناب التي دربتها الولايات المتحدة نفذت عمليات مخطط لها في عدة مناطق في منطقة جوبا السفلى.

واستهدفت القوات مناطق سيطرة حركة الشباب الإرهابية غرب مدينة كيسمايو عاصمة منطقة جوبا السفلى التي شهدت عمليات متزايدة في الماضي، بحسب ما أورده موقع "شبيلي ميديا" الصومالي.

وسيطرت القوات على مناطق بارجالا وداركاين أورور وسريراها وأورجيو وياق ألين وأبودين من حركة الشباب، منهية بذلك سنوات من التهديد للمدينة الساحلية التي تضم زعيم جوبالاند.

وجوبالاند هي إحدى المناطق التي لا يزال لحركة الشباب وجود قوي فيها وتنتظر هجوما للجيش الصومالي الذي يقاتل الآن المسلحين في ولايتي جالمودوج وهيرشبيلي.

وأدت العملية العسكرية التي تقودها الحكومة الصومالية ضد حركة الشباب في وسط الصومال إلى تدفق المسلحين جنوبا نحو ولاية جوبالاند، وفقا لخبراء أمنيين.

وكجزء من المرحلة الثانية من هجوم الجيش الصومالي، تخطط الحكومة الفيدرالية لتوسيع الهجوم ليشمل جوبالاند والولايات الجنوبية الغربية في جنوب الصومال في الدفعة النهائية.

وبحسب ما ورد، تهدف المرحلة الجديدة إلى طرد حركة الشباب من الأجزاء المتبقية من البلاد الخاضعة لسيطرتها، بعد المرحلة الأولى التي بدأت في أغسطس 2022.