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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية مستقبل وطن.. مسابقة لاكتشاف المواهب الفنية في الإسكندرية

نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بالاسكندرية، بقيادة المهندسة آمنة الطرابلسي، فعالية فنية لاكتشاف الموهوبين لكل فئات المجتمع ولمختلف الأعمار بالمدينة الشبابية بأبوقير، وذلك بحضور النائب خالد شلبي، أمين تنظيم المحافظة، والمهندسة آمنة الطرابلسي، أمينة شئون الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة.

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وذكر الحزب في بيان اليوم الجمعة، أن الفعالية شهدت منافسة حامية بين الكبار والأطفال والشباب وذوي الهمم فى مسابقات الغناء والرسم والشعر والتمثيل والقراءة.

وقالت آمنة الطرابلسي، أمينة الثقافة والفنون والرياضة، إن الحفل عبارة عن مسابقة لاكتشاف المبدعين فى عدد من المجالات الفنية، كالقاء الشعر والغناء، مشيرة إلى إلى أن الحزب سوف يتبنى هذه المواهب ويعمل على تطويرها ويعزز قدراتهم على الإبداع.

وأضافت أن هذه المسابقات تهدف إلى إخراج ما بداخل الشباب والأطفال من طاقة وحماس ويجعلهم يعبرون عن ذاتهم، عن طريق إظهار مواهبهم الخاصة، فالفن رسالة لبناء جيل ينبي ثقافته الفنية، وهو قلب السياسة، فكم من الأغانى كانت تشد عزم الجنود. 

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم جميع المتسابقين، وتوزيع الميداليات للثلاث مراكز الأولى لكل نشاط وسط فرحة الجميع. 

جاء ذلك بحضور محمد الجويلي، أمين التواصل الاجتماعي بالمحافظة، وحسن ذوق أمين أمانة قسم المنتزة ثانِ، والكاتب الصحفي أحمد بسيوني، القائم بأعمال الأمين المساعد بأمانة قسم المنتزة ثانِ، وعدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة الثقافة والفنون والرياضة.

الاسكندرية اكتشاف المواهب اكتشاف الموهوبين الأطفال والشباب التواصل الاجتماعي الثقافة والفنون أمنة الطرابلسي

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