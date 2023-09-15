جمال الكشكي: تنمية المواطن الهدف الأول للرئيس السيسي.. فيديو

قال جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن المواطن هو الرقم الأهم في معادلة واستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى المسئولية في عام 2014.

وأضاف جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز”٫ أن توجيه الرئيس السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، يدل على أننا أمام اهتمام كبير من الرئيس السيسي بالمواطن المصري.

وأشار إلى أن المبادرات التنموية والاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي جاءت في ظل تحديات كبيرة تواجهها الدولة في كل الاتجاهات.