انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مركز ديرب نجم والمقامة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث تضم القافلة بين أعضاءها الاستاذ الدكتور عماد الدين العجيلي أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

اضاف الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية بدأت بأدء شعائر صلاة الجمعة ويتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة ، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف.