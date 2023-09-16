عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز، دعم فريق الكرة الأول بمجموعة من العناصر المهمة استعدادا للموسم الجديد، أعلن النادي تعاقده بشكل رسمي مع الحارس أحمد ميهوب قادما من صفوف نادي غزل المحلة، في آخر الصفقات الصيفية.

ونجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز بقيادة الكابتن عمرو بسيوني، في إنهاء الأمور الخاصة بضم أحمد ميهوب لدعم مركز حراسة المرمى في ظل مشاركات عديدة تنتظر الفريق في الموسم الجديد.

أحمد ميهوب

ويعتبر موهوب من العناصر المميزة والتي لفتت الأنظار في الموسم الماضي، حيث يبلغ الحارس ٢٧ عاما بدأ مشواره في نادي سمسطا قبل أن ينضم لوادي دجلة ثم لافيينا، وغزل المحلة، قبل أن يتمم انتقاله لنادي بيراميدز في الانتقالات الصيفية.

وكان الزمالك ضم اللاعب قبل نهاية الموسم الماضي ورفض الكولومبي أوسوريو ضم الحارس.