عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار من "غازبروم" الروسية حول توريد الغاز إلى أوروبا اليوم

الغاز الطبيعي وأوروبا
الغاز الطبيعي وأوروبا

أعلنت  شركة غازبروم الروسية أنها سترسل كميات ضخمة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في ظل معاناة القارة العجوز من قلة الإمدادات.

وذكرت صحيفة ديلي تليجراف ، أنه في ضوء الحرب في أوكرانيا، وتوحد أوروبا ضد روسيا، قطعت عنهم  روسيا خطط الدعم بالغاز  المسال.

ولفتت الشركة الروسية، في هذا السياق إلى أنها ستورد 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.

يأتي ذلك انخفاضا من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها أمس الجمعة.

ولاتزال روسيا تورد الغاز  إلى أوروبا ولكن بكميات أقل بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة.

الامدادات الحرب في اوكرانيا الشركة الروسية الغاز المسال القارة العجوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هل رسالة لـ اتحاد جدة؟| تسريب حجم ثروة محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

الرئيس السيسي يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارتها في منزلها ببني سويف

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

موضوعات متعلقة

هذا ما كشفته الأقمار الصناعية عن زلزال المغرب.. شاهد

تحذير من حدوث فيضانات مدمرة في كينيا

تقرير مخابراتي يكشف أهداف روسيا في أوكرانيا خلال الشتاء المقبل

بينهم منزل زيلينسكي.. بيع 100 عقار مرة واحدة في القرم بأمر روسي

الخميس المقبل.. مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا مع زيارة زيلينسيكي لبايدن

معارك ضارية مع روسيا.. وأوكرانيا تسيطر على أندرييفكا

ذات قدرة نووية.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد قاذفات روسية استراتيجية

الاتحاد الأوروبي ينهي حظرًا على استيراد الحبوب الأوكرانية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء توضح حكم الأكل من طعام النذر

شاهد.. الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف

النقل: حدائق أكتوبر محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني من القطار الكهربائى السريع

بعد قليل كلمة هامة للرئيس السيسي

الرئيس السيسي وأهالي بني سويف يقفون دقيقة حدادا على أروح ضحايا ليبيا

100 يوم صحة.. تقديم 175 ألفا و709 خدمات في المبادرات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها الفول في وجبة الإفطار.. فهل أنت منهم ؟

رشاقة ملفتة.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ليس هوارد كارتر.. لوحة زرقاء تكشف لغز المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

فيديو

أنغام ولا شيرين.. الملحن محمد يحيى يكشف عن صوت مصر الأول

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ