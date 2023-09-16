قرار من "غازبروم" الروسية حول توريد الغاز إلى أوروبا اليوم

أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها سترسل كميات ضخمة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في ظل معاناة القارة العجوز من قلة الإمدادات.

وذكرت صحيفة ديلي تليجراف ، أنه في ضوء الحرب في أوكرانيا، وتوحد أوروبا ضد روسيا، قطعت عنهم روسيا خطط الدعم بالغاز المسال.

ولفتت الشركة الروسية، في هذا السياق إلى أنها ستورد 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.

يأتي ذلك انخفاضا من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها أمس الجمعة.

ولاتزال روسيا تورد الغاز إلى أوروبا ولكن بكميات أقل بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة.