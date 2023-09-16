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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ لاعبات مصر للخماسي الحديث بذهبية منافسات الفرق ناشئات ببطولة ليتوانيا

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعبات منتخب مصر للخماسي الحديث، بعد التتويج بذهبية منافسات الفرق ناشئات في بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عامًا والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري في ليتوانيا.

وضمت قائمة مصر في منافسات نهائي فردي الناشئات، زينة عامر وملك إسماعيل وأميرة قنديل وفريدة خليل.

وتضم قائمة المنتخب المصري في منافسات البطولة، أحمد الجنـدى ومعتـز وائـل ومـازن طـارق ومحمـد حسـام، وتشهد قائمة الفتيات، ملـك إسماعيل وأميـره قنـديـل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر.
 

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