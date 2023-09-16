طعن شاب فلسطيني في هجوم للمستوطنين على "تل الرميدة" وسط الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بتعرض شاب فلسطيني لعملية طعن في هجوم للمستوطنين على حي تل الرميدة وسط الخليل.

وقالت وسائل الإعلام إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على الشاب عبد الله راغب أبو عيشة، وطعنوه بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح، تلقى على إثرها العلاج في المكان ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأضافت أن عددا من المستوطنين رشقوا المواطنين ومنازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسبب بتحطيم عدد من نوافذ المنازل لعائلات: أبو مرخية وأبو شمسية وغانم ودعيس والحداد وأبو هيكل وأبو عيشة وغيرهم، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين في تل الرميدة.