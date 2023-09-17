ألسنة اللهب تلتهم مساحات من غابات شرق الجزائر| شاهد

اندلعت حرائق هائلة بولايتي بجاية وتيزي وزو المتجاورتين شرق الجزائر؛ وفي حين تم إخماد الثانية، تتواصل العمليات للسيطرة على الأولى، بحسب بيان للحماية المدنية نُشر السبت.

واندلع حريق في غابة مهوي قرب مدينة تيشي وحريق آخر في غابة عش الباز بولاية بجاية، وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن بولاية تيزي وزو، وجاء ذلك حسب تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وذكرت الحماية المدنية أنه "تم إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة" بينما عمليات الإخماد "متواصلة في غابة عش الباز" و"الحريق متحكم فيه".

وفي تيزي وزو تم إخماد الحريق و"عملية الحراسة متواصلة".

