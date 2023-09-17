نجم باريس سان جيرمان يخضع للكشف الطبي في الأهلي القطري

يضع نادي الأهلي القطري، اللمسات الأخيرة على التعاقد مع الألماني جوليان دراكسلر، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الصيف الحالي.

وبحسب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاس سبورتس”، فإن دراكسلر سيخضع للفحص الطبي في نادي الدوحة القطري، اليوم الأحد، تمهيدا للإعلان عن الصفقة.

وأضاف أن الأهلي القطري أنهى جميع تفاصيل الصفقة مع باريس سان جيرمان، وسيوقع اللاعب عقدا حتى 2025.

يذكر أن نادي العربي القطري، أعلن مؤخرا تعاقده مع الإيطالي ماركو فيراتي قادما من باريس سان جيرمان.

ويحتل العربي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد الأهلي في المركز الـ11 بنقطة وحيدة.