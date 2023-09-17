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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«مدينة الثقافة والفنون».. منبرًا لفنانين العالم ومتنفس لمحبي الفنون بمصر.. تضم مسارح ومكتبات ومتاحف بأحدث التقنيات.. وتوجيهات رئاسية لتشغيلها بخبرات دولية

مدينة الثقافة والفنون
مدينة الثقافة والفنون

تعتبر «مدينة الثقافة والفنون»، بالعاصمة الإدارية، بمثابة منبر للفن والثقافة للعالم خلال الفترة المقبلة، وتحفة معمارية، والمتنفس لمحبى الثقافة والفن بمصر، لما بها من تصميمات وتجهيزات عالمية، أقيمت على مساحة ۱۲۷ فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها، كما تضم المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب ۲٥۰۰ شخصًا مجهزة بأحدث التقنيات، والمسرح الصغير به قاعتان تستوعبان ۷٥۰ فردًا للعروض الخاصة. 

 

المشروع العملاق، يضم (دار أوبرا ومسرح رمسيس الثانى)، وقاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة للمسرح الصغير 2 قاعة تستوعب 750 شخص ويقام به العروض الخاصة، ومسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصا، ومسرح الحجرة، ومركز الإبداع الفنى ويحتضن شباب الخريجين والشباب المبدع فى الأعمال المسرحية، وقاعة العرض السينمائى التى سيتم ربطها بالأقمار الصناعية لعرض الحفلات الفنية المختلفة، وثلاث قاعات للتدريب على الغناء والعزف، واستوديو تسجيل صوتى ملحق به ثلاث قاعات للمونتاج مجهزة بأحدث التقنيات العالمية.

كما تضم متحفا عن الأوبرا وتاريخها بمصر، ومتحف فن حديث به آخر أعمال الفنانين المصريين، ومتحف للفن الحديث بحديقة الأوبرا به محتويات متنوعة لفنانين عالميين ومصريين، ومكتبة موسيقية بها الأرشيف الأوبرالى العالمى للاستماع والاطلاع، وكافتيريا خارجية وداخلية لتكون ملتقى للفنانين والموهوبين وتخدم الزوار، ومدينة الفنون فن الرسم والنحت- والموسيقى الرقص- الأدب- الشعر، بالإضافة لمكتبة مركزية تتسع 6000 شخص.

وتضم  دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون، 3 قاعات مسرحية بسعة 3300 كرسى، بالإضافة إلى مسرح خارجى، هذه المدينة الفنية الأكبر فى الشرق الأوسط.

 

 

توجيهات رئاسية بالتعاون مع الخبرات العالمية لتشغيل مدينة الفنون والثقافة

 

وكان قد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح  اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها، وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري.

وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة، خاصةً مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آثاراً للعواصم المصرية على مدار التاريخ، ومتحف الفنون، ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقَى، مؤهلين وفقاً لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية.

مدينة الثقافة والفنون العاصمة الادارية منبر للفن والثقافة تحفة معمارية الخبرات العالمية

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