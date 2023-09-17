قبل بطولة العالم بالقاهرة.. كشف طبي شامل للاعبي منتخب رفع الأثقال البارالمبي

انتهت اللجنة الطبية المكلفة من وزارة الصحة من الكشف الطبى الشامل للاعبى المنتخب القومى لرفع الأثقال البارالمبى بأحد المستشفيات الكبرى وكشف متخصص فى العلاج الطبيعى بحضور الدكتور سامح وهدان على أن تقوم اللجنة بإعداد ملف طبي كامل لكل لاعب من أعضاء المنتخب الأول والناشئين وتسليمه إلى اللجنة البارالمبية، لاختيار اللاعبين الجاهزين للدخول فى المعسكر المغلق الذى يتم إعداده من أجل بطولة كأس العالم لرفع الأثقال المقامة بالقاهرة فى الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر القادم على أن يستمر المعسكر حتى موعد بارالمبياد باريس 2024 بالمركز الأوليمبى بالمعادى ومن يتم اكتشاف إصابته سيتم علاجه أولاً قبل الانضمام للمعسكر .

من ناحية أخرى عقد الخبير الأجنبى اندرو المدير الفنى الجديد للمنتخب اجتماعًا حضره كل من الدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى للجنه البارالمبية والكابتن محمد عزت المدير الفنى لمنتخب الناشئين وذلك بمقر اللجنة باستاد القاهرة الدولى وضم الاجتماع 19 لاعبًا ولاعبة فى التجمع الاول للمنتخب وهم فاطمة عمر واميمه السيد حسن وامل محمود حنفى وراندا تاج الدين وريحاب رضوان وصفاء ابراهيم وفاطمه محروس ونادية فكرى ومن اللاعبين هانى الدسوقى محمود صبرى وشريف عثمان وشعبان يحيى الدسوقى ومحمد سعد المنياوى وعبد الباسط مجدى وطه عادل ومحمد صبحى ومحمد على السيد وعمرو فاروق ومظهر تمام.