لفرض السيطرة.. السجن 15 سنة لعاطلين استعرضوا القوة أمام المواطنين بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن 15 سنة لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد إثارة الذعر بين المواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى المرج.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين بقطع أحد الطرق وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء، أطلقا منها عدة أعيرة نارية، لترويع المواطنين وإثارة الذعر بينهم، بقصد فرض السيطرة ومع مبالغ مالية من الباعة بأحد الأسواق، وفرض إتاوة على سائق سيارات الأجرة دون وجه حق.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وقيام المتهمين باستعراض القوة مستخدمين الأسلحة النارية، لفرض السيطرة.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المشدد 15 سنة.