تسبب الفشل الكلوي.. الصحة تكشف تفاصيل التحذير من هذه الأدوية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هناك تحذيرات من خمسة أنواع من العقاقير، مضيفا أن هذه العقاقير تشمل المسكنات بأنواعها، خوافض الحرارة، المضادات الحيوية ، أدوية السعال وأدوية الإسهال.



وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك شيوعا في استخدام هذه الأدوية بشكل كبير في المجتمع المصري، الأمر الذي دفع الوزارة للتحذير من هذا الأمر بشدة في بيان صدر مؤخرا، لافتا إلى أن أي دواء لابد أن يؤخذ بعد وصفة طبية من الطبيب.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لا يصرف الدواء إلا بوصفة طبية من الطبيب المتخصص، وهذه الأدوية تشكل خطرا بشكل مباشر على الكلي والكبد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى فشل كلوي أو تأخر في وظائف الكلي، وتتسبب أيضا في ارتفاع ضغط الدم.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن المضادات الحيوية مع كثرة استخدامها سيعرفها الجسم، وبالتالي لا تستطيع بعد ذلك أن تنفذ دورها في التعامل مع المرض كون الجسم يتعرف عليها.