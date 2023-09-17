السلطات الإيرانية تقمع الاحتجاجات في ذكرى وفاة مهسا أميني

قمعت السلطات الإيرانية، الاحتجاجات التي جرت في ذكرى وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، توفيت في أثناء احتجازها لدى الشرطة، العام الماضي.

وكانت حشود من المتظاهرين ترفع صور أميني، التي توفيت في 16 سبتمبر 2022 بعد اعتقالها بزعم انتهاكها لقانون الحجاب الإلزامي في البلاد.

بينما هتف المتظاهرون في إيران؛ للمطالبة بالعدالة لـ أميني، وآخرين ممن واجهوا ظروفًا مماثلة، بدأت السلطات الإيرانية في قمع المتظاهرين.

واعتقلت السلطات والد أميني بعد أن اقترحت عائلتها أنهم يخططون للتجمع عند قبرها، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان هنغاو.

وبحسب المنظمة، فقد تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة أيضاً قبل الذكرى السنوية لوفاتها.

وكانت السلطات قد حذرت عائلة أميني من إقامة مراسم تأبين.

وقالت الأسرة في بيان: 'مثل أي عائلة مكلومة، سنجتمع نحن عائلة أميني عند قبر ابنتنا الحبيبة جينا (مهسا) أميني، في ذكرى وفاتها، ونجري مراسم تذكارية تقليدية ودينية'. رغم التحذيرات.

وأفاد هينجاو أيضًا أن مدينة ساكز أصبحت 'عسكرية بشكل كبير'، خاصة في المنطقة القريبة من منزل عائلة أميني. وقالت المجموعة أيضًا إن رجلاً أصيب برصاص قوات الأمن بالقرب من المنطقة وهو الآن في حالة حرجة.

تُظهر مقاطع الفيديو على الإنترنت استخدام الغاز المسيل للدموع في مشهد وكرج، وفقًا لمركز حقوق الإنسان في إيران. وذكرت المجموعة أيضًا أن السلطات تستخدم الأطفال الجنود لكبح الاحتجاجات.

وقال هادي غائمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران: 'بعد مرور عام على مقتل جينا أميني، لم تتم محاسبة أي مسؤول إيراني واحد على وفاتها التي لا معنى لها في حجز الدولة أو عن قتل مئات المتظاهرين السلميين'.

وأضاف 'بدلاً من ذلك، نشرت السلطات قوات مسلحة في المدن، بينما هددت بلا خجل الناشطين وأفراد عائلات المتظاهرين المقتولين، في محاولة يائسة لقمع المزيد من المظاهرات السلمية'.

أصدر الرئيس بايدن بيانًا قبل الذكرى السنوية يوم الجمعة، تعهد فيه بمواصلة التحدث علنًا ضد العنف ضد النساء والفتيات.

“وكما رأينا خلال العام الماضي، فإن قصة مهسا لم تنته بموتها الوحشي. لقد ألهمت حركة تاريخية – المرأة والحياة والحرية – التي أثرت على إيران وأثرت على الناس في جميع أنحاء العالم الذين يدافعون بلا كلل عن المساواة بين الجنسين واحترام حقوقهم الإنسانية.

وفي مواجهة القمع والعنف المستمرين، يظل المواطنون الإيرانيون ملتزمين بهذه الحركة وكفاحهم من أجل مستقبل حر وديمقراطي. وتابع: 'الإيرانيون وحدهم سيحددون مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالوقوف معهم، بما في ذلك توفير الأدوات لدعم قدرة الإيرانيين على الدفاع عن مستقبلهم'.