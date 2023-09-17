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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

اشرف مصيلحي
اشرف مصيلحي

توفي منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان .


أشرف مصيلحي:

وكانت قد كشفت كشفت المخرجة منال الصيفي ، زوجة الفنان أشرف مصيلحي تطورات حالته الصحية.
وقالت منال الصيفي في تصريح خاص لصدى البلد :" حالته لسه زي ماهي ، والدكتور قال لسه مفيش اي تحسن ".

تابعت :" هناك الكثير من اصدقائه في الوسط الفني يدعمونه معنويا ، وهناك عرضوا مساعدتنا بالمال وكان ابرزهم محمد هنيدي ولكننا رفضنا لاننا مش محتاجين الحمد لله "٠

كشفت المخرجة منال الصيفى، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنانة أشرف مصيلحى ، وذاك بعد استغاثتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، بتوفير سيارة إسعاف مكيفة لنقه إلى المستشفى.

وقالت منال الصيفى، فى تصريح خاص لصدى البلد : إن أشرف حالته “زى ما هى” ليس هناك أى جديد وهو حاليا فى منزله.

وأما عن استغاثتها بتوفير سيارة إسعاف لزوجها أوضحت منال الصيفى: كان هناك بعض الأمور التى يحتاج تركيبها ولذلك طالبت بضرورة توفير سيارة إسعاف مكيفة لنقله إلى المستشفى وعاد مرة أخرى الى منزله.

ناشد الفنان حسن عيد متابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” بالدعاء للفنان أشرف مصيلحي ، والذى يمر بأزمة صحية شديدة .

وقال حسن عيد، فى منشور على موقع إنستجرام : أرجو الدعاء لاخويا المحترم أشرف مصيلحی ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة شهادة من الجميع طيبة وجدعنة ومحدش شاف أی حاجة وحشة منه غير السيرة والسمعة الطيبة ربنا يشفيك ويطمنا عليك يامحترم في زمن قل فيه المحترمين.

و كشفت المخرجة منال الصيفى التطورات الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحى وذلك بعد الأزمة الصحية التى المت به فى الفترة الأخيرة.

أشرف مصيلحي وفاة أشرف مصيلحي

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