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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد عامر:جرائم السكة الحديد يتم البث فيها في أمام محاكم عسكرية

صدى البلد

أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، أن التعامل مع الجرائم والسلوكيات الخاطئة في مجال السكك الحديد يتم وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها، ويتضمن تطبيق غرامات محددة.

وأوضح خلال برنامج “مصر جديدة” والمذاع عبر قناة “ETC”، أن هناك غرامات تفرض على الأشخاص القاموا بسلوكيات خاطئة داخل القطارات مثل التدخين أو التسبب في تلف أي جزء من ممتلكات السكة الحديد أو الكتابة على القطارات. وفي حالة ارتكاب أي من هذه السلوكيات الخاطئة، يتم تحرير محضر ضد المرتكب ويتم عرضه على النيابة العامة، حيث يمكن أن يتم حبسه.

وأكد أن جميع القطارات مزودة بأحدث وسائل المراقبة مثل الكاميرات، مما يجعل من الممكن توثيق أي مخالفة تحدث داخل القطارات. وفي حالة وجود مخالفات تتعلق بأمان القطارات مثل استخدام الفرامل الطارئة دون سبب مشروع، يتم محاكمة المرتكب عسكريًا ويمكن أن يواجه عقوبة السجن.

وأشار إلى أن غرامة عبور السكة الحديد تصل إلى 150 جنيهًا ويتم توقيعها على المخالف فورًا، لافتا إلي أن جرائم السكة الحديد يتم محاكمتها أمام المحاكم العسكرية بهدف سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مشددًا على أنه من المستحيل للمخالفين الهروب من دفع تكاليف التذكرة بالإضافة إلى الغرامات المفروضة عليهم.

 

السكة الحديد السلوكيات الخاطئة ETC المحاكم العسكرية المهندس محمد عامر برنامج “مصر جديدة

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