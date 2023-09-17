تستوعب 250 ألف راكب يوميا.. السكة الحديد تعلن افتتاح محطة بشتيل باحتفالات أكتوبر

أكد المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، أن افتتاح محطة بشتيل سيتم خلال احتفالات نصر أكتوبر.



أضاف خلال لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة ان محطة بشتيل إضافة وليست بديل عن المحطات الموجودة، لافتا إلي المحطة تستوعب 250 ألف راكب يومياً وتشمل مول وجراجات منها واحد يسع 1000 سيارة، فضلا عن أن محطة بشتيل تعد محطة ذكية لان التحكم في كافة أجهزة المحطة إلكترونياً، ويتم التحكم في كافة البوابات إلكترونياً .



وأشار إلي أن المحطة هي محطة صعيد مصر ، وتربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، بعض القطارات ستنتهي في محطة بشتيل منها قطارات النوم .



واضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن محطة بشتيل تتميز بوجودها في مكان به كافة المواصلات، وسيتم إنشاء مدينة سكنية كاملة بجوار المحطة، لافتا إلي أن بشتيل هي تغيير لثقافة السفر لأنها ستكون بمثابة مكان للتسوق.

